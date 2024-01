WOŚP 2024. Gdzie oglądać relację z 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Według Plejady WOŚP może liczyć na transmisję 32. finału w telewizji publicznej. Widzowie będą mogli zobaczyć w TVP wybrane ujęcia z tego wydarzenia. Migawki z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mają pojawić się na antenie TVP 1, TVP 2 oraz kanałach regionalnych. Również relacja ze "Światełka do nieba" ma pojawić się na antenie Telewizji Polskiej.



To jeszcze nie wszystko, bo do piątku, 26 stycznia na antenie TVN i do soboty, 27 stycznia na antenie TTV będzie można obejrzeć specjalny program, w którym Owsiak opowiada o przygotowaniach do najnowszego finału WOŚP. W trzyminutowych wejściach na antenę pomysłodawca WOŚP porusza tematy związane z medycznym celem WOŚP, ale też sposobami jej wsparcia.