"Wypadek" opowiada o zżytej społeczności Santa Cruz, w której dochodzi do tragedii. Daniela i Emiliano urządzają urodziny swojemu synowi. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem. Nagle jednak zrywa się wiatr. Porywa on dmuchany zamek, w wyniku czego ginie trójka, bawiących się na nim dzieci. To wydarzenie wprawia w ruch spiralę wydarzeń i negatywnych emocji. Sprawia, że przyjaźnie i związki zaczynają wisieć na włosku.



Meksykański thriller zadebiutował na Netfliksie w zeszłą środę. Nie udało mu się jednak podbić serc krytyków. Na sześć recenzji zebranych w serwisie Rotten Tomatoes tylko dwie okazują się pozytywne (33 proc.). W przeciwieństwie do nich widzowie "Wypadek" pokochali. Tak się przynajmniej wydaje. W naszym kraju produkcja okupuje aktualnie pierwsze miejsce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie.