Dziennikarka Polsatu wygrała z hejerem. Internauta usłyszał wyrok

Agnieszka Gozdyra we wpisie na Twitterze podkreślała, że nikt nie jest anonimowy i bezkarny, natomiast słowa mają swoje konsekwencje. We wcześniejszych tweetach Gozdyra zdradzała, dlaczego w ogóle zdecydowała się pójść z tą sprawą do sądu. Do pytających »serio coś takiego sprawiło, że czuła się pani zagrożona?« Tak. Bywam rozpoznawana (jakkolwiek to brzmi). Ktoś może poczuć się zachęcony. Nie uważam się za osobę tchórzliwą, ale chcę, by ludzie rozumieli, że słowa mają konsekwencje i że nikt nie jest anonimowy -podkreślała.