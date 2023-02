Krytycy nie cierpią tego serialu fantasy. Użytkownicy Prime Video go pokochali

Amazon szaleje w drugiej połowie lutego. O ile wcześniej na Prime Video pojawiały się pojedyncze nowości, tak teraz kolejny tydzień z rzędu dostajemy już dwie piątkowe premiery. Tym razem na platformie zadebiutował film "Die Hart" i serial "The Consultant" z Christophem Waltzem. Natomiast poprzednio był to 3. sezon "Star Trek Picard" i 2. sezon "Carnival Row".



Za sprawą "Carnival Row" Amazon próbował stworzyć własną "Grę o tron" - serial fantasy, o którym mówiliby wszyscy. Oczywiście się nie udało. Prime Video jednak się nie poddawało. W końcu gra była warta świeczki, więc platforma poszła za ciosem i po jakimś czasie dostaliśmy "Koło czasu". Dopiero jednak "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" spełniły swoje zadanie. Nie jest to produkcja idealna, ale na pewno głośna.