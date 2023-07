Amber Heard po raz pierwszy od procesu wystąpiła publicznie. "Należy mi się szacunek"

Była żona Johnny'ego Deppa po raz pierwszy od 2019 roku wystąpiła publicznie. Amber Heard pojawiła się na Taormina Film Festival w związku z premierą filmu "In the Fire" w reżyserii Conora Allyna, gdzie wciela się w główną rolę. Akcja produkcji osadzona jest w 1899 roku i skupia się na psychiatrce Grace Burnham, która przybywa na kolumbijską farmę, aby uleczyć chłopca, przez miejscowych uważanego za diabła. Aktorka najwyraźniej przełknęła już gorycz porażki w związku z przegranym procesem o zniesławienie i postanowiła w końcu zostawić za sobą wszystko, co z nim związane. Na filmowym wydarzeniu opowiedziała co nieco o najnowszej produkcji, w której wystąpi, a ponadto udzieliła obszernego wywiadu, w którym odniosła się do swojej kariery aktorskiej i planów na najbliższą przyszłość.