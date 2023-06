Amber Heard wraca do życia publicznego. Będzie promować swój nowy film

Warto podkreślić, że "In the Fire" to projekt, do którego Amber Heard została zatrudniona jeszcze przed procesem z Johnnym Deppem. Zdjęcia do niego rozpoczęły się w lutym zeszłego roku. Dla aktorki promocja filmu będzie pierwszym publicznym wystąpieniem od dłuższego czasu. Po przegranej z eksmałżonkiem wraz z córką osiedliła się w Hiszpanii, której nie zamierza na razie opuszczać. Przydybana przez reporterów zapewniała nie tylko, że kocha życie w Madrycie, ale też, że to nie koniec jej kariery.