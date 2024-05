"Diabeł ubiera się u Prady" to ekranizacja powieści Lauren Weisberger, której główną bohaterką jest Andrea (Anne Hathaway), absolwentka dziennikarstwa ubiegająca się o pracę asystentki redaktorki naczelnej czasopisma "Runaway" - ma ona nadzieję, że praca w jednym z najbardziej prestiżowych magazynów otworzy jej drogę do wielkiej kariery. Problem w tym, że jej szefowa, Miranda Priestly (Meryl Streep), to kobieta z piekła rodem, a Andrea będzie musiała sporo poświęcić, by wspiąć się na sam szczyt.