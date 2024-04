Anne Hathaway opowiedziała o jednym ze swoich przesłuchań, które miało miejsce na początku jej kariery. Aktorka została wówczas poproszona o to, by pocałować 10 chłopaków na planie, co było dla niej obrzydliwym doświadczeniem - nie chcąc zostać zaszufladkowana jako "trudna", udawała, że jest podekscytowana: "To były po prostu zupełnie inne czasy".