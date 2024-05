Obejrzałem ekranizację fanfika o Harrym Stylesie z Anne Hathaway i jestem w szoku. To jest dobre!

Powieść „Na samą myśl o tobie” (oryg. „The Idea of You”) autorstwa Robinne Lee cieszyła się olbrzymią popularnością zwłaszcza w okresie pandemii - początkowo na Wattpadzie, później również w wersji drukowanej. Choć Lee nigdy bezpośrednio nie przyznała, że bohater książki, Hayes Campbell, to inkarnacja Harry’ego Stylesa, nawiązania są oczywiste; fani wyłapali ich całe mnóstwo zarówno w powieści, jak i w materiałach promujących film od Amazon Prime Video. To oczywiste, że autorka odnosiła się do tej kwestii wymijająco, ale nie mogła jednoznacznie zaprzeczyć - w jednej z wypowiedzi stwierdziła, że stworzona przez nią postać to miks księcia Harry’ego, piosenkarza Stylesa, Eddiego Redmayne’a, jej męża i kilku byłych. Kiedy indziej przyznała, że pewnego dnia trafiła na YouTube na pewnego brytyjskiego piosenkarza, członka popularnego boysbandu - jej zdaniem był „nieznośnie piękny i bardzo młody”; spędziła godzinę, czytając o nim i tak odkryła, że ten często umawiał się z dużo starszymi kobietami. „Tak w mojej głowie narodził się pomysł na tę historię” - podsumowała.



Dlatego też określanie powieści Lee mianem „fanfika o Harrym Stylesie” nie jest nadużyciem - zresztą, w mojej opinii nie ma w tym nic dyskredytującego, fanfiki mają przecież wieloletnią tradycję i nieustannie cieszą się olbrzymią popularnością w sieci. A jeśli komuś udaje się je przekuć w powieść pozbawioną szkodliwych komponentów (a tak podobno jest w istocie, podobnie zresztą sprawy się mają w przypadku filmu) - tym lepiej.



Teraz ta historia o romansie młodego gwiazdora ze starszą od siebie samotną matką w wersji filmowej trafiła do oferty Amazon Prime Video. I okazała się naprawdę fajnym komediodramatem.