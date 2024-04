Czekacie na "Pamiętnik księżniczki 3"? Jest komentarz Anne Hathaway

Anne Hathaway promuje obecnie film "Na samą myśl o tobie" (oryg. "The Idea of You") w reżyserii Michaela Showaltera, który powstał w oparciu o powieść Robinne Lee o tym samym tytule. Produkcja skupia się na Solene Marchans (w tej roli Anne Hathaway), 40-letniej samotnej matce, która na prośbę byłego męża zabiera swoją nastoletnią córkę na festiwal Coachella. Nieoczekiwanie kobieta wdaje się w romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (wcielił się w niego Nicholas Galitzine), wokalistą popularnego boysbandu August Moon.