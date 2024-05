Anya Taylor-Joy walczy o to, aby aktorki nie były zmuszane do płaczu na planie

Anya Taylor-Joy nauczyła się wtedy, że warto walczyć o to, na czym jej zależy. Dlatego też zrobiła to ponownie, tym razem podczas kręcenia filmu „Menu”. Tam scenariusz nakazywał, aby jej bohaterka uroniła jedną łzę, gdy odkrywa, że jej partner zabrał ją na randkę, podczas której miała stracić życie. Aktorka zdecydowanie nie chciała odczuwać smutku. W wywiadzie wspomniała, że była w stanie przeskoczyć przez stół i chociaż spróbować zabić go gołymi rękami. Reżyser filmu „Menu”, Mark Mylod, i odtwórca głównej roli, Nicholas Hoult, pozwolili Taylor-Joy na taką zmianę. Rad aktorki równie uważnie słuchał, po raz kolejny zresztą, Robert Eggers, przy okazji realizacji tytułu „Wiking” z 2022 roku. Była w nim scena, w której postać Taylor-Joy musiała zniechęcić mężczyznę do dotykania jej ciała wbrew jej woli. Twórca tej produkcji ujawnił, że to sama aktorka wymyśliła, aby postać Olgi oblała rękę własną krwią menstruacyjną, zanim uderzy Fjölnira w twarz. Twierdzi, że był to „bardzo silny, wyzywający i niezapomniany wybór”.