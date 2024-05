Furiosa to bohaterka ciekawsza niż Max, a jej film to jeden z najlepszych prequeli w historii

Kilka słów o postaciach i wcielających się w nie artystach: mroczny anioł śmierci, Furiosa, to postać w moim odczuciu charakterologicznie i motywacyjnie ciekawsza od Maxa. Choć ma od niego znacznie mniej do powiedzenia, nadrabia determinacją, kreatywnością, spojrzeniem. Zazwyczaj milczy, ale gdy już się odzywa, robi to z mocą, która potrafi wywołać gęsią skórkę. Rzecz jasna, cała zasługa należy do Anyi Taylor Joy, która swoją pracą nadała Furiosie tej głębi, opierając się na bądź co bądź powściągliwym scenariuszowym szkicu postaci. To, co wyrabia tutaj samym spojrzeniem i głosem, robi piorunujące wrażenie - w moim odczuciu to najbardziej emocjonująca kreacja w jej portfolio.



„Furiosę” oskarża się też o - momentami - przesadzoną autoparodię, której sercem jest nieco karykaturalny Hemsworth. A jednak jego Dementus - wielki i nieco niezgrabny, nieobliczalny i prujący najzabawniejszymi, wspaniale suchymi, a pod koniec w pewnym sensie poruszającymi liniami dialogowymi, swoją groteskowością doskonale wpasowuje się w ten świat, z drugiej strony mając w sobie znacznie więcej człowieka, niż nudnawy Wieczny Joe.



CGI w pierwszych scenach nieco straszy, całość wydaje się nieco za długa, a całości daleko do tej odświeżającej mocy oryginału - cóż jednak z tego, skoro wszystko inne świetnie tu działa, żyje, pulsuje i elektryzuje, zapewniając pełną frajdy i napięcia pożywkę dla zmysłów? To znakomity akcyjniak w postapokaliptycznym settingu - takiej jakości gatunek wciąż jeszcze nam skąpi.



