Już niedługo, bo 24 maja 2024 roku, do polskich kin w końcu trafi film „Furiosa: Saga Mad Max”. Jest to premiera, na którą z pewnością czeka wielu fanów popularnej serii. Za kilka dni będą oni mogli ponownie odwiedzić ukochane, ale też pełne niebezpieczeństw pustkowia. W nadchodzącej produkcji to właśnie Anya Taylor-Joy wcieli się w rolę tytułowej Furiosy. Aktorka opowiedziała niedawno o swoich doświadczeniach na planie filmu, w którym odzywa się... bardzo rzadko.