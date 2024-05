O tym, że powstanie nowy film w świecie Mad Maxa, wiadomo już od dłuższego czasu. Ma być to zarówno spin-off, jak i prequel tytułu „Mad Max: Na drodze gniewu” z 2015 roku, a także piąta odsłona z kultowej już serii. Jeszcze do niedawna nie można było wypowiadać się w mediach społecznościowych na temat nadchodzącej produkcji, chociaż niektórzy już ją widzieli. Aż do teraz. Pierwsze reakcje na film „Furiosa: Saga Mad Max” są naprawdę obiecujące.