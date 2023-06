Jerzy Owsiak przegrał w sądzie. Szef WOŚP nie kryje rozgoryczenia decyzją

Jak to jest? Wystarczy coś jęknąć, pisnąć na temat kogokolwiek z obozu rządzącego, co przedstawiłoby ich w krzywym zwierciadle i natychmiast rusza chór wyjących, że „niegodziwe, że to napaść, tak nie można, że skandal, chamstwo, chuliganeria”! To ze swojej strony chciałbym raz na zawsze zakończyć sprawę przedstawienia mnie przez Barbarę Pielę w programie Michała Rachonia «Minęła 20» w TVP jako ulepionego z plasteliny bandziora kradnącego pieniądze ze zbiórki na bezczela, na tak zwanego chama, razem z byłą prezydent Warszawy. Sąd w niedługim elaboracie, który otrzymaliśmy wczoraj, uznał na końcu, że «zgodnie z artykułem 17 paragraf 1 pkt 3 k. p. k. postępowanie umarza się, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma». Ten materiał, jako żywy przypominający nazistowskie kroniki filmowe, nie miał znikomej szkodliwości społecznej. Ale nie będziemy się kopać z koniem, być może wszyscy potrzebujemy powrotu do normalnych, przepojonych najbardziej ludzkimi standardami, zasad współżycia, a wtedy dostrzeżemy belkę w oku. Powrót do takich standardów zależy tylko i wyłącznie od nas. Zło!! -

napisał Owsiak.