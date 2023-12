Najlepsze filmy 2023 roku. Nie było łatwo je wybrać

Ten wyjątek okazuje się tak mocny, że nie ma wyjścia - to właśnie on musi królować na liście najlepszych filmów 2023 roku. "Strefę interesów" można było jakiś czas temu zobaczyć w naszym kraju na pokazach przedpremierowych. Jeśli jej wtedy nie złapaliście, będziecie mogli nadrobić zaległości już w marcu. A na pewno warto, bo to nowy tytuł sygnowany nazwiskiem Jonathana Glazera ("Sexy Beast", "Narodziny", "Pod skórą"). Kontynuując swoją kubrickowską podróż przez gatunki, reżyser bierze tym razem na kanwę kino wojenne. Z tym że wojny tutaj nie uświadczymy. To historia komendanta Auschwitz-Birkenau, który w czasie holokaustu żyje wraz z rodziną, jakby nic takiego się nie działo. O trwającym ludobójstwie przypominają tylko krzyki ofiar dobiegające z obozu, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie domu głównych bohaterów. Ciarki po seansie mam do dzisiaj.