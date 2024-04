Nicolas Cage i John Travolta powrócą do swoich ról po 27 latach w sequelu kultowego akcyjniaka

Zabawne jest to, że osobiście nigdy nie myślałem, że Castor Troy zginął pod koniec. Kiedy teraz to oglądasz, jest całkiem jasne, że tak naprawdę prawdopodobnie próbowali osiągnąć oba cele, w których wyglądałby na cholernie martwego, gdy został postrzelony harpunem. Ale nikt nigdy nie przykrywa go jak martwego, do tego widzimy, jak jest ładowany do karetki. Według mnie nie należy ładować zmarłej osoby do ambulansu obok żywej osoby bez przykrycia jej prześcieradłem w filmie, no chyba, że żyje.