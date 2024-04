Nadchodzi spin-off hitu Netfliksa. A kiedy dostaniemy 2. sezon "Sandmana"?

Jak Zack Snyder robi film dla Netfliksa, to się go ogląda. Takie są zasady. Platforma sama je ustaliła, a użytkownicy mogą się tylko do nich dostosować. Dlatego serwis nie kończy jeszcze kosmicznej sagi reżysera. W końcu, zgodnie z zapowiedziami, mamy dostać rozszerzone wersje dotychczasowych części "Rebel Moon". Ich twórca mówi natomiast o pracach nad trzecią odsłoną serii. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy mielibyśmy dostać którykolwiek z tych nadchodzących tytułów.



Do czasu ich premiery produkcji do oglądania na Netfliksie nam nie zabraknie. Już za chwilę mamy przecież dostać "Wyjętych spod prawa: Złoto Południa", "Walkę o raj. Komu można zaufać?" i "W twoich rękach". Co jednak najważniejsze, w przyszłym tygodniu na platformie pojawią się "Martwi detektywi". Nic wam ten tytuł nie mówi? A to właśnie ten wspomniany spin-off "Sandmana".