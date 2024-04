Fani amerykańskiego "The Office" myśleli, że do świata pracowników Dunder Mifflin powrócą już tylko w powtórkach sitcomu. A tu taka niespodzianka. Już od stycznia trwają prace w pokoju scenarzystów nowej wersji serialu, która ma się rozgrywać tym razem w innym niż dotychczas oddziale hurtowni papieru. Miłośników oryginału na pewno ucieszyła wieść, że odpowiadać za nią będzie twórca oryginalnej produkcji Greg Daniels. Pomaga mu Michael Koman ("Nathan for You").



Na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach nadchodzącej wersji "The Office". Powoli jednak zaczynają spływać informację na jej temat. Potwierdzono właśnie pierwsze castingi. Wiadomo, że w produkcji zobaczymy Domhnalla Gleesona i Sabrinę Impacciatore. Nic wam te imiona nie mówią? Aktora i aktorkę dobrze jednak znacie.