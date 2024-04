Kręcili ją 78 dni z 200 kaskaderami, a trwa jedynie 15 minut. "Furiosa" zapowiada się widowiskowo

200, 78, 15 - oto liczby, którymi posługują się Anya Taylor-Jor i Doug Mitchell w wywiadzie dla Total Film. Producent zdradził bowiem, że sekwencja określana przez twórców mianem "Schodów do nikąd" ("Stairway to Nowhere") powstawała przez 78 dni. W jej realizacji wzięło udział niemal 200 kaskaderów, a na ekranie będziemy ją oglądać przez 15 min.