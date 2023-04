Ten film to żydowski "Władca Pierścieni". Dziwniej być nie może

Słaby to jest bohater, który nie działa i okazuje się całkowicie bierny. Mama zaszczepiła w nim strach dosłownie przed wszystkim. Eklerków nie zje, bo mogą w nich być żyletki. Seksu nie będzie uprawiał, bo umrze w okolicach finału. Najchętniej siedziałby całymi dniami w wannie, bo - jak sam tytuł wskazuje - się po prostu boi. Nie ma jednak co mu się dziwić. O ile według prawa Murphy'ego, jeśli coś może się zepsuć, to na pewno się zepsuje, o tyle prawo Beau głosi, że nawet jeśli coś nie może pójść nie tak, to na pewno pójdzie nie tak.



Życie Beau to pasmo nieszczęść i absurdów. Powroty do domu wiążą się dla niego z ucieczką przed wściekłym, wytatuowanym mężczyzną. Nie może spać, bo ktoś ciągle podrzuca mu przez drzwi karteczki, żeby ściszył basy, a przecież to nie u niego gra muzyka. Nie wiadomo, czy przedstawiane wydarzenia rozgrywają się naprawdę, czy to tylko wybujała wyobraźnia protagonisty. Pewne jest, że otrzymujemy najzabawniejszą reprezentację paranoicznego myślenia w historii kina. Wszystkie siły na ziemi sprzymierzają się przeciwko głównemu bohaterowi, dlatego wycieczka do sklepu po drugiej stronie ulicy, kończy się dla niego niezaplanowaną domówką w jego mieszkaniu, na którą nie ma nawet wstępu.