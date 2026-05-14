24 godziny wystarczyły, aby podbić Prime Video. Zrobił to serial fantasy

Trzy lata. 2. sezon "Dobrego omenu" zadebiutował na Prime Video jeszcze w 2023 roku. Potem dużo się wydarzyło wokół jego twórcy i współautora książkowego oryginału. Przez oskarżenia o molestowanie seksualne, rola Neila Gaimana przy produkcji została mocno ograniczona i zdecydowano się przyśpieszyć zakończenie. W efekcie fani serialu fantasy właśnie dostali zaledwie jeden, ale za to pełnometrażowy (niemal 100 minut!) odcinek.



Przez te trzy lata przerwy apetyt na nową odsłonę przygód grymaśnego anioła i chuligańskiego demona urósł tak bardzo, że 3. sezon "Dobrego omenu" z miejsca stał się hitem. Można się było tego spodziewać. Już po pojawieniu się jego teasera, mnóstwo widzów pisało, że nie mogą się doczekać. Ba! Fani zapowiadali, że będzie to najlepsza rzecz, jaką obejrzą w tym roku.

Gdy tylko 3. sezon "Dobrego omenu" zadebiutował na Prime Video widzowie od razu postanowili go sprawdzić. Tłumnie zasiedli do jego oglądania, zapewniając mu mocną pozycję w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Nie można jednak powiedzieć, że aktualnie w serwisie nie ma sobie równych. Parę produkcji go wyprzedza.

W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju króluje "The Boys", którego 5. sezon wczoraj powrócił z nowym odcinkiem. Dalej mamy "Off Campus", "Piep*zyć Mickiewicza 3" i "Cytadelę". Dopiero za tymi produkcjami rozgościła się 3. odsłona "Dobrego omenu".

Wciąż jest to bardzo dobry wynik. Szczególnie biorąc pod uwagę, że na piąte miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju "Dobry omen" wdrapał się w jeden dzień. Na platformie Amazona pojawił się w środę, 13 maja. Użytkownicy serwisu dopiero go więc odkrywają. Pozostaje więc tylko patrzeć, jak wspina się wyżej w zestawieniu.

Rafał Christ 14.05.2026 10:21

