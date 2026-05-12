Najbardziej antywoke serial Prime Video zaraz wraca. Amazon podał datę premiery

"Lista śmierci" opowiada historię komandosa Navy SEALS, który jako jedyny uchodzi z życiem z zasadzki. Ogarnięty chęcią zemsty wraca do kraju, gdzie szybko pakuje się w kłopoty. W końcu trafia na trop spiskowców stojących za śmiercią całego jego plutonu. Postanawia rozprawić się z winnymi, działając na własną rękę. Brzmi oldschoolowo? Powinno.



"Lista śmierci" wyszła w 2022 roku, ale ogląda się ją, jak produkcję z lat 80. bądź 90. Utrzymana jest w duchu ówczesnego kina akcji i filmów wojskowych. Grany przez Chrisa Pratta główny bohater jest klasycznym twardzielem - żołnierzem, patriotą. Do tego twórcy spoglądają na środowisko militarnę z dużą dozą empatii, dostrzegając heroizm jego członków. Z tego właśnie względu serial szybko dorobił się łatki antywoke.

Lista śmierci - kiedy premiera 2. sezonu serialu Prime Video?

Określane mianem antywoke podejście twórców "Listy śmierci" nie do końca spodobało się krytykom (42 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale za to użytkownikom Prime Video bardzo przypadło do gustu. Serial akcji cieszył się wystarczającą popularnością, aby Amazon zechciał zamówić 2. sezon. Od tamtej pory minęło jednak sporo czasu.

Przerwa między kolejnymi sezonami "Listy śmierci" wynosi cztery lata, czyli zdecydowanie zbyt długo. W międzyczasie - dokładnie w zeszłym roku - dostaliśmy prequel zatytułowany "Mroczny wilk". Co prawda również spodobał się użytkownikom Prime Video, ale jednocześnie zaostrzył apetyt na więcej serialu głównego. Jego nowe odcinki wreszcie nadchodzą.

Jak podaje CBR, podczas tegorocznej prezentacji na wydarzeniu Upfronts, Amazon ujawnił, że 2. sezon "Listy śmierci" zadebiutuje na Prime Video jeszcze w tym roku. Zdarzy się to dokładnie 21 października. Tego dnia na platformie pojawi się wszystkie osiem odcinków nowej odsłony serialu akcji z Chrisem Prattem. Czego należy się po nich spodziewać?

Opis 2. sezonu "Listy śmierci" wskazuje, że serial nieco zmieni klimat. Thriller zemsty przeistoczy się w pełnoprawy thriller szpiegowki. Nowa misja głównego bohatera ma bowiem wymagać podróży po różnych częściach świata. Ale podobnie jak w dotychczasowych odcinkach, akcji też na pewno nie zabraknie.

Rafał Christ 12.05.2026 18:37

