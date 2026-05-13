Nie chciałabym być na miejscu moderatora komentarzy Eurowizji. Kasuje aż furczy
Moderator komentarzy na kanale Eurowizji na YouTubie ma pełne ręce roboty - pod wideo z występu na żywo Noama Bettana na próżno szukać negatywnych komentarzy. Oprócz krytycznych opinii internautów brakuje również fragmentu z samego początku występu izraelskiego wokalisty, podczas którego można było usłyszeć krzyki z publiczności.
zWe wtorek, 12 maja, odbył się pierwszy półfinał jubileuszowej edycji Eurowizji. Tego wieczoru można było zobaczyć występ 17 krajów, w tym Izraela. Noam Bettan zaprezentował piosenkę "Michelle", która zapewniła mu miejsce w finale. Sukces jest dla reprezentanta Izraela słodko-gorzki - w związku z trwającą w Strefie Gazy wojną nie wszyscy popierali udział tego kraju w tegorocznym konkursie. To właśnie w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie w Wiedniu, gdzie odbywa się Eurowizja 2026, zaangażowano wszystkie służby, aby tłumić bunt wśród niezadowolonych osób.
Okazuje się, że szczegółowe wytyczne otrzymali nie tylko funkcjonariusze policji czy FBI, ale również osoby, które odpowiadają za media społecznościowe Eurowizji. Widać to doskonale na przykładzie nagrania z występu na żywo Bettana, w którym ktoś ewidentnie manipulował.
Negatywne komentarze pod występem reprezentanta Izraela kasowane. Wideo zostało ucięte
Ci, którzy oglądali występ Bettana na żywo, wiedzą, że na początku, kiedy wokalista nie zaczął jeszcze śpiewać, słychać było okrzyki z publiczności. Jedna lub kilka osób krzyczało: "Stop, stop the genocide" ("Zatrzymać, zatrzymać ludobójstwo"). Trzeba było wytężyć słuch, aby zidentyfikować te odgłosy, ale wciąż dało się słyszeć, że coś jest nie tak.
Mimo że w mediach społecznościowych można zobaczyć, co działo się na widowni, w nagraniu występu na żywo reprezentanta Izraela, które pojawiło się na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTubie, fragment ten został wycięty. Zrobiono to bardzo umiejętnie - tak że gdyby ktoś nie wiedział, co działo się wśród publiczności, mógłby pomyśleć, że nic takiego nie miało miejsca.
Dodatkowo po wejściu w sekcję komentarzy można dostrzec, że ludzie właściwie wyłącznie chwalą ten występ - na próżno szukać negatywnych opinii na temat występu, co może oznaczać, że moderator pracuje w pocie czoła i kasuje krytyczne komentarze. Oto te najpopularniejsze:
Muszę przyznać, że Izrael zawsze ma znakomitych wokalistów i wspaniałe piosenki.
Właściwie to jest naprawdę dobry.
Jest niesamowicie utalentowany, a ta piosenka to prawdziwy hit. Bardzo się cieszę, że zagłosowałam na tę piosenkę - zasłużyła na awans.
WOW! To zdecydowanie hit tego roku! To mój faworyt, 12 punktów z Kanady!
Po wejściu w sortowanie komentarzy i wybranie opcji tych najnowszych można zauważyć negatywne opinie, ale najpewniej są obecne pod wideo tylko przez kilka minut. Niedługo później moderator usuwa je z profilu.
