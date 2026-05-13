Co to za książka we Wdowiej Zatoce? Wyjaśniamy tajemnicę z nowego odcinka

Właśnie przez takie zabiegi, jak w S01E04, "Wdowia Zatoka" bije wszystkie inne trwające obecnie seriale na głowę. W każdym z odcinków poznajemy nową tajemnicę tytułowej wyspy w Nowej Anglii, do której burmistrz postanawia przyciągnąć turystów. Dzęki temu w kolejnych epizodach twórcy korzystają z różnych horrorowych konwencji, ale opatrując je dużą dawką humoru, potrafią nieźle widzów zaskoczyć.



Najnowszy odcinek "Wdowiej Zatoki" nieco zmienia zasady gry. Dotychczasowe epizody skupiały się na burmistrzu, który zainaugurował sezon turystyczny, pływając w morzu. Jak wiadomo, pogoniła go wtedy wiedźma. Ale dzięki cliffhangerowi okazało się też, że coś złego wydarzyło się na afterparty organizowanym przez Patricię. I to właśnie współpracowniczce głównego bohatera twórcy poświęcają teraz więcej uwagi.

Wdowia Zatoka - co to za książka w S01E04 serialu Apple TV?

Akcja S01E04 "Wdowiej Zatoki" cofa nas parę dni przed wydarzeniami przedstawionymi w poprzednim odcinku. Skompromitowana podczas przyjęcia koleżanek z liceum Patricia za wszelką cenę chce odzyskać twarz. Z pomocą przychodzi jej poradnik, który znajduje chwilę wcześniej w pudełku w mobilnej bibliotece. Książka od razu ją pochłania. Wypełnia quizy i czyta, że żeby poprawić reputację najlepiej zorganizować przyjęcie. Idealnie! Przecież ma przygotować afterparty po inauguracyjnym pływaniu burmistrza.

Patricia co prawda wysyła mnóstwo zaproszeń z prośbą o jak najszybsze potwierdzenie obecności, ale nikt jej nie odpisuje. Okazuje się, że ludzie mają już plany. Ktoś organizuje konkurencyjną imprezę. Bohaterka postanawia więc wykorzystać swoją władzę i jej zakazuje. Nie ma wyjścia. Wszyscy muszą przyjść na jej koktajlowe afterparparty.



I rzeczywiście na zorganizowanej w restauracji imprezie Patricii zjawia się całkiem sporo osób. Oczywiście nie od razu. Trochę to trwa, ale w końcu gospodyni jest zadowolona. W tiarze na głowie uwija się jak w ukropie, żeby przygotować poncz. Oczywiście, według składników podanych w poradniku. To właśnie dzięki niemu wszystko zaczyna układać się po myśli bohaterki. Wydaje się wręcz, że to będzie nudny odcinek "Wdowiej Zatoki", w którym nie wydarzy się nic strasznego. A tu niespodzianka.



Pojawiają się subtelne znaki, że coś jest nie tak. Rosemary zwraca Patricii uwagę, że może przygotowałaby poncz z innych składników i ściągnęła to coś, co ma na głowie. Gospodyni każe jej się zamknąć. Zaraz ma wznieść toast, wygłaszając przemówienie podane w poradniku. Goście słuchają jej uważnie, śmieją się z kolejnych żartów i... zastygają z otwartymi ustami. Wszystko wraca do normy i decydują się iść na ognisko na plażę.

Szczęśliwa Patricia z otwartymi ramionami wita szeryfa, który przyszedł sprawdzić skargę na hałas. "Co ty wyprawiasz?" - pyta bohaterkę. I wtedy widzi, że przygotowała poncz z krwią zabitych zwierząt, a na głowie ma jakieś poroże. Czytana przez nią książka okazuje się nie poradnikiem, a księgą czarów. Wszystko staje na głowie. Twórcy "Wdowiej Zatoki" znowu to zrobili. Przez cały odcinek zwodzili nas na manowce, przygotowując grun pod końcowy twist.



S01E04 "Wdowiej Zatoki" korzysta z klimatu folk horrorów, które ze swej natury są slow burnerami. W tym wypadku nie jest inaczej. Twórcy wszelkie horrorowe atrakcje spychają na końcówkę odcinka, kiedy to goście imprezy dziwnie się zachowują podczas ogniska na plaży. Jak zaczarowani idą w wodę. Dalej, coraz dalej i dalej. Żeby ich ratować Patricia wrzuca swoją książkę w ogień. To łamie zaklęcie, dzięki czemu ludzie nagle budzą się z letargu.

Goście imprezy oczywiście są zdziwieni, że nagle stoją w wodzie. Dochodzą więc do wniosku, że Patricia odurzyła ich jakimiś narkotykami, które dosypała do ponczu.

Skąd się ta księga czarów wzięła we Wdowiej Zatoce? Do kogo należała? To są już sprawy drugorzędne. Jedne z wielu tajemnic, jakie tytułowa miejscowość z serialu Apple TV skrywa. Twórcy mają ich jeszcze trochę w zanadrzu, bo przed nami wciąż sześć odcinków produkcji, które będą debiutować na platformie w nadchodzące środy.

Rafał Christ 13.05.2026 16:17

