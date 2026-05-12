Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026. Czy Alicja Szemplińska przeszła do finału?

Za nami 1. półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym wystąpiła Alicja Szemplińska. Czy reprezentantka Polski pojawi się w finale tegorocznej edycji? Oto wyniki.
Rozpoczął się pierwszy etap Eurowizji 2026, która w tym roku odbywa się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Wydarzenie prowadzą Victoria Swarovski oraz aktor Michael Ostrowski. Dziś, 12 maja, na eurowizyjnej scenie wystąpili reprezentanci 17 krajów, w tym reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska. Piosenkarka, która już raz została wytypowana do wyjazdu na Eurowizję, tym razem mogła spełnić swoje marzenie i pojechała do Wiednia, gdzie wykonała utwór "Pray". Czy zapewnił jej on miejsce w finale? Oto wyniki.
W 1. półfinale zaprezentowało się 17 krajów. Alicja Szemplińska wystąpiła jako przedostatnia i to miejsce okazało się być dla niej szczęśliwe - piosenkarka dostała się do wielkiego finału i wraz z innymi krajami będzie walczyć o Kryształowy Mikrofon. Kto jeszcze wystąpi na ostatnim etapie Eurowizji? Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione kraje, którym udało się pomyślnie przejść z 1. półfinału do finału:
- Mołdawia - Satoshi "Viva, Moldova!"
- Szwecja - Felicia "My System"
- Chorwacja - Lelek "Andromeda"
- Grecja - Akylas "Ferto"
- Portugalia - Bandidos do Cante "Rosa"
- Gruzja - Bzikebi "On Replay"
- Włochy - Sal Da Vinci "Per sempre si"
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Czarnogóra - Tamara Zivković "Nova zora"
- Estonia - Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
- Izrael - Noam Bettan "Michelle"
- Niemcy - Sarah Engels "Fire"
- Belgia - Essyla "Dancing on the Ice"
- Litwa - Lion Ceccah "Sólo quiero mas"
- San Marino - Senhit "Superstar"
- Polska - Alicja Szemplińska "Pray"
- Serbia - Lavina "Kraj mene"
Po 1. półfinale na widzów czeka jeszcze 2. półfinał, który wyłoni kolejnych kandydatów do walki o Kryształowy Mikrofon. Zostanie on wyemitowany w czwartek, 14 maja. Dwa dni później, w sobotę, 16 maja, pokazany zostanie finał, który wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię Eurowizji.
Transmisję 2. półfinału oraz finału tradycyjnie będzie emitować telewizja TVP. Występy będzie można obejrzeć konkretnie na antenie TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.
