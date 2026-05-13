Gdzie oglądać filmy o Harrym Potterze? Streaming i telewizja

Seria filmów o Harrym Potterze jest jedną z najpopularniejszych w historii współczesnego kina, w sposób oczywisty będącą punktem odniesienia dla nadchodzącego serialu. Sprawdzamy, gdzie można je zobaczyć.

Adam Kudyba
Gdy "Kamień Filozoficzny" trafiał do kin w Ameryce, miałem zaledwie kilka miesięcy, kiedy pokazano wielki finał w postaci drugiej części "Insygniów śmierci", byłem 10-latkiem. Mogę więc uczciwie powiedzieć, że filmy o Harrym Potterze są częścią mojego dzieciństwa, choć zrozumiałem je dopiero później. Setki milionów fanów na całym świecie nie wzięły się jednak znikąd - Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell i David Yates wspólnymi siłami sprawili, że widzowie przez długie lata czuli prawdziwą, filmową magię.

Nad serią o Harrym Potterze pracowało wielu reżyserów, aktorów, twórców muzyki i zdjęciowców. Na poziomie finansowym, wszystkie filmy łącznie przyniosły bardzo wysoki zysk - 7,7 miliarda dolarów. Jednym ze stałych elementów wszystkich filmów było to, że za ich dystrybucję odpowiada Warner Bros.

Nie powinno być zatem wielkim zaskoczeniem, że każdy z filmów sygnowanych nazwiskiem Harry'ego Pottera, jest dostępny do obejrzenia w serwisie streamingowym HBO Max.  Ponadto, na tej platformie są dostępne m.in. program "Magiczne wypieki", którego prowadzącymi są James i Oliver Phelps (filmowi Fred i George Weasleyowie), a także krótki dokument "Kulisy magii", będący spojrzeniem za kulisy właśnie powstającego serialu dla HBO.

Żadna z ośmiu części nie jest dostępna w ramach abonamentu na żadnym z głównych streamingów poza HBO Max - nie znajdziecie jej na Disney+, SkyShowtime, czy Netfliksie. Prime Video dysponuje dostępem do filmów z serii, jednak haczyk jest taki, że trzeba za to zapłacić. Wypożyczenie każdego pojedynczego tytułu, dostępnego w ofercie, ma identyczną cenę 9,99 zł, zaś kupno - 39,99 zł. Istnieje również szansa na wykupienie całej, ośmiofilmowej kolekcji naraz - to kosztuje 249,99 zł.

Biorąc pod uwagę właścicielskie powiązania, naturalnym jest również fakt, że główne stacje, które pokazują produkcje o Potterze, to HBO oraz TVN.

Oto harmonogram najbliższych transmisji filmów z serii o młodym czarodzieju w TV:

  • Harry Potter i Czara Ognia - czwartek 14 maja, 10:45 (HBO)
  • Harry Potter i Zakon Feniksa - piątek 15 maja, 10:00 (HBO)
  • Harry Potter i Książę Półkrwi - sobota 16 maja, 9:20 (HBO)
  • Harry Potter i Insygnia Śmierci, część I - niedziela, 17 maja, 9:00 (HBO)
  • Harry Potter i Insygnia Śmierci, część II - poniedziałek 18 maja, 9:40 (HBO)
13.05.2026 20:06
