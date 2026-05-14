To koniec Prawnika z Lincolna. Netflix zamyka serial

Wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć. To tyczy się chociażby "Prawnika z Lincolna" - jednego z najbardziej wciągających seriali Netfliksa.

Adam Kudyba
Ostatnie lata na Netfliksie przyniosły nam jedną z najciekawszych serialowych pozycji. Przyznam się bez bicia, że "Prawnika z Lincolna" chłonąłem całym sobą - niemal w każdym sezonie kryminalne intrygi łatwo mnie wciągnęły, a bohaterowie sprawiali, że niezależnie od osobistego stosunku do nich, byłem zainteresowany ich losem. Wciąż jestem - serial z Manuelem Garcią-Rulfo w roli głównej wkrótce powróci z 5. sezonem.

5. sezon Prawnika z Lincolna nadchodzi. Będzie wielkim finałem

W ostatnich minutach finałowego epizodu 4. sezonu widzimy, jak Mickey robi zakupy w sklepie i jest obserwowany przez pewną kobietę. Po wyjściu ona go zaczepia, próbując porozmawiać. Wówczas dochodzi do strzelaniny, za którą odpowiadają Ormianie - ci sami, co stoją za śmiercią Alexa Gazariana i pobiciem Cisco. Wszystko jednak kończy się pozytywnie - tajemnicza kobieta ratuje Hallera, a śledzące go FBI zabija strzelających gangsterów. Kobieta, w którą wciela się Cobie Smulders ("Teoria wielkiego podrywu", "Tajna inwazja"), przedstawia się Mickeyowi jako jego siostra. 

"Prawnik z Lincolna" zadebiutował w 2022 roku. Serial prawniczy Netfliksa okazał się sporym hitem i pomimo rosnącej liczby sezonów, nie czuć było zużycia, zmęczenia czy wyczerpania formuły ze strony twórców. Można powiedzieć, że produkcja ta dała w pewien sposób nowe życie niektórym postaciom - Manuel Garcia-Rulfo wypłynął na nieco szersze wody kariery niż wcześniej, Neve Campbell pokazała, że oprócz kultowej roli Sidney Prescott w "Krzyku", jej inna kreacja potrafi być mocno zapamiętana. Tym większa szkoda, że twórcy ogłosili finał serialu - 5. sezon "Prawnika z Lincolna" oficjalnie będzie bowiem ostatnią odsłoną historii Mickeya Hallera.

Poinformowali o tym Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez - współtwórcy i producenci wykonawczy serialu. Oto ich oświadczenie ws. "Prawnika z Lincolna":

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, ale na szczęście czasami to, jak się skończy, zależy od nas. Od samego początku naszą misją było nie tylko opowiedzenie historii Mickeya Hallera i jego rodaków, ale także nadanie tej historii odpowiedniego zakończenia. I choć jest to oczywiście słodko-gorzkie, to także niesamowita okazja, aby zakończyć tę przygodę i być może wyznaczyć nowy kurs dla niektórych z naszych bohaterów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Netflixowi i A+E Studios za możliwość prawidłowego wylądowania tego samolotu. Ale przede wszystkim jesteśmy wdzięczni fanom na całym świecie za oglądanie i wspieranie serialu. Obiecujemy, że właśnie tworzymy finałowy sezon, który zapewni satysfakcjonujący finał, na jaki Mickey Haller zasługuje. Nie możemy się doczekać, aby się nim z Wami podzielić!

Według informacji podanych przez Deadline, pomysł na fabułę 5. sezonu brzmi następująco: świat Hallera zostanie wywrócony do góry nogami, gdy jego przyrodnia siostra (Smulders), której nigdy nie poznał, przychodzi do niego z prośbą o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. Walczy o unieważnienie wyroku za morderstwo, ale im dalej w las, tym z większym oporem się spotyka. Jest zdeterminowany, bowiem sam uratował się właśnie przed niesłusznym wyrokiem. Dodatkowo musi zmierzyć się z dziedzictwem własnej rodziny. Stawka rośnie, ale Lorna, Cisco i Izzy również mają swoje wyzwania, przed którymi stają.

Dla mnie osobiście informacja o końcu serialu jest przykra, choć niewątpliwie zrozumiała. Mimo osobistej sympatii do tego serialu, nie wszystko da się ciągnąć w nieskończoność i jeśli twórcy odczuli, że teraz jest właściwy moment, by postawić kropkę nad i, wierzę, że zrobią to dobrze. Finałowy sezon "Prawnika z Lincolna" będzie liczył 10 odcinków i jest inspirowany siódmą książką z serii Michaela Connelly'ego - "Resurrection Walk".

Adam Kudyba
14.05.2026 09:08
