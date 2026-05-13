"Mindhunter" to dla wielu widzów niedościgniony wzór thrillerów Netfliksa. Zakochali się w nim, gdy tylko zadebiutował na platformie w 2017 roku. Nie mogło być inaczej. W końcu jego producentem wykonawczym był David Fincher. Reżyser "Fight Club" stawał zresztą też za kamerą odcinków i doglądał scenariuszy, pełniąc de facto rolę showrunnera. Widzowie tak się w serial wciągnęli, że dwa lata później doczekał się on 2. sezon. I na tym na ten moment się skończyło.



Co prawda były plany na 3. sezon "Mindhuntera", ale w 2020 roku prace nad produkcją zostały wstrzymane. Trzy lata później sam David Fincher przyznał, że kontynuacja serialu nie powstanie, bo wyniki oglądalności są zbyt małe w stosunku do kosztów. Netflix oficjalnie thrillera nie anulował, dzięki czemu jeszcze w zeszłym roku fani pieli z zachwytu, gdy wcielający się w jedną z głównych ról Holt McCallany stwierdził, że jest szansa nowe odcinki.

Mindhunter - czy będzie 3. sezon thrillera Netfliksa?

Od wypowiedzi Holta McCallany'ego mijają kolejne miesiące, a wciąż nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia, że 3. sezon "Mindhuntera" rzeczywiście się pojawi. A przecież fani już dawno stracili cierpliwość. Do teraz serial zachwalają, domagając się kolejnych odcinków. Ba! Nieraz nawet wściekają się na Netfliksa, że robi wszystko inne, tylko nie to co trzeba.

"Mindhunter" Netfliksa to najlepszy thriller jaki widziałam. I wciąż jestem wściekła, że nie ma nowych odcinków



Właśnie skończyłem "Mindhuntera" na Netfliksie. Nie mogę się doczekać 3. sezonu



Netflix kupi i zrobi wszystko, tylko nie to co ludzie chcą, czyli 3. sezon "Mindhuntera"



- czytamy na X (dawny Twitter).

Po siedmiu latach, jakie minęły od 2. sezonu "Mindhuntera" fani nie mają co liczyć, że jeszcze przyjdzie im powrócić do świata uwielbianego thrillera. Z pewnością jednak będą się wkurzać, że Netflix kontynuuje wiele innych seriali, a tego akurat nie chce. Bo skoro thriller wciąż jest nazywany najlepszą produkcją platformy wszech czasów, to pamięć o nim w bliższej, a nawet dalszej przyszłości, raczej nie zginie.

Rafał Christ 13.05.2026 13:52

