REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Minęły lata, a fani wciąż są wściekli za skasowanie genialnego thrillera

Od ostatniego sezonu genialnego thrillera Netfliksa minęło już siedem lat. Fani wciąż nie mogą się pogodzić, że nie dostaną nowych odcinków serialu, w który zaangażowany był sam David Fincher. W mediach społecznościowych wciąż przyznają się do tęsknoty za "Mindhunterem" i domagają się jego kolejnej odsłony.

Rafał Christ
mindhunter 3 sezon thriller netflix co obejrzeć
REKLAMA

"Mindhunter" to dla wielu widzów niedościgniony wzór thrillerów Netfliksa. Zakochali się w nim, gdy tylko zadebiutował na platformie w 2017 roku. Nie mogło być inaczej. W końcu jego producentem wykonawczym był David Fincher. Reżyser "Fight Club" stawał zresztą też za kamerą odcinków i doglądał scenariuszy, pełniąc de facto rolę showrunnera. Widzowie tak się w serial wciągnęli, że dwa lata później doczekał się on 2. sezon. I na tym na ten moment się skończyło.

Co prawda były plany na 3. sezon "Mindhuntera", ale w 2020 roku prace nad produkcją zostały wstrzymane. Trzy lata później sam David Fincher przyznał, że kontynuacja serialu nie powstanie, bo wyniki oglądalności są zbyt małe w stosunku do kosztów. Netflix oficjalnie thrillera nie anulował, dzięki czemu jeszcze w zeszłym roku fani pieli z zachwytu, gdy wcielający się w jedną z głównych ról Holt McCallany stwierdził, że jest szansa nowe odcinki.

REKLAMA

Mindhunter - czy będzie 3. sezon thrillera Netfliksa?

Od wypowiedzi Holta McCallany'ego mijają kolejne miesiące, a wciąż nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia, że 3. sezon "Mindhuntera" rzeczywiście się pojawi. A przecież fani już dawno stracili cierpliwość. Do teraz serial zachwalają, domagając się kolejnych odcinków. Ba! Nieraz nawet wściekają się na Netfliksa, że robi wszystko inne, tylko nie to co trzeba.

"Mindhunter" Netfliksa to najlepszy thriller jaki widziałam. I wciąż jestem wściekła, że nie ma nowych odcinków

Właśnie skończyłem "Mindhuntera" na Netfliksie. Nie mogę się doczekać 3. sezonu

Netflix kupi i zrobi wszystko, tylko nie to co ludzie chcą, czyli 3. sezon "Mindhuntera"

- czytamy na X (dawny Twitter).

Po siedmiu latach, jakie minęły od 2. sezonu "Mindhuntera" fani nie mają co liczyć, że jeszcze przyjdzie im powrócić do świata uwielbianego thrillera. Z pewnością jednak będą się wkurzać, że Netflix kontynuuje wiele innych seriali, a tego akurat nie chce. Bo skoro thriller wciąż jest nazywany najlepszą produkcją platformy wszech czasów, to pamięć o nim w bliższej, a nawet dalszej przyszłości, raczej nie zginie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Mindhunterze" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
13.05.2026 13:52
Tagi: Co obejrzeć?David FincherMindhunterSeriale NetflixThrillery
Najnowsze
12:15
Byłam tak wściekła na Eurowizję, że chciałam wyłączyć telewizor
Aktualizacja: 2026-05-13T12:15:50+02:00
11:53
Polskie filmy mają kiepski dźwięk? To posłuchajcie, co mówią Amerykanie
Aktualizacja: 2026-05-13T11:53:50+02:00
11:05
Zasady w Love is Blind: Polska. O co chodzi w programie?
Aktualizacja: 2026-05-13T11:05:23+02:00
9:55
Ahsoka powróci na Disney+. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-05-13T09:55:05+02:00
9:38
Vision oficjalnie powróci w serialu Marvela. Kiedy? Jest data
Aktualizacja: 2026-05-13T09:38:19+02:00
8:59
Widziałem nowego Punishiera i powiem tyle: takiego Marvela jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-05-13T08:59:03+02:00
8:45
Avatar 3 pewnie leci do Disney+. Serwis ujawnił datę premiery
Aktualizacja: 2026-05-13T08:45:50+02:00
23:20
Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026. Czy Alicja Szemplińska przeszła do finału?
Aktualizacja: 2026-05-12T23:20:28+02:00
18:37
Najbardziej antywoke serial Prime Video zaraz wraca. Amazon podał datę premiery
Aktualizacja: 2026-05-12T18:37:00+02:00
17:42
Kryminalnie niedocenione arcydzieło od HBO. Dla widzów to czołówka seriali wszech czasów
Aktualizacja: 2026-05-12T17:42:00+02:00
16:33
O co chodzi z obrączką Boyda? Nowy odcinek Stamtąd jest zagadkowy
Aktualizacja: 2026-05-12T16:33:00+02:00
15:52
Najdziwniejsza Eurowizja w historii. FBI, kontrowersje i wszystko, tylko nie muzyka
Aktualizacja: 2026-05-12T15:52:39+02:00
15:02
CANAL+ dodało najlepszy serial wojenny od lat. Perełka
Aktualizacja: 2026-05-12T15:02:26+02:00
14:35
4. sezon LOL: Kto Się Śmieje Ostatni nadchodzi. Znamy uczestników
Aktualizacja: 2026-05-12T14:35:46+02:00
13:56
Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Aktualizacja: 2026-05-12T13:56:14+02:00
13:18
Burger King jako kantyna Star Wars. Mandalorian i Grogu w Krakowie
Aktualizacja: 2026-05-12T13:18:36+02:00
12:35
Netflix udostępnił stronę, która pokazuje, jak serwis wpłynął na twoje życie
Aktualizacja: 2026-05-12T12:35:00+02:00
12:22
Polskie kino wraca do gry. Polacy na festiwalu w Cannes 2026
Aktualizacja: 2026-05-12T12:22:01+02:00
11:39
W Love is Blind: Polska nie pokazano wszystkiego. Czuję się oszukana
Aktualizacja: 2026-05-12T11:39:56+02:00
11:03
Westworld naprawdę wraca. Za sterami król science fiction?
Aktualizacja: 2026-05-12T11:03:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA