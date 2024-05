Nadciąga 3. sezon „Bridgertonów”. Co wydarzyło się do tej pory? Streszczamy poprzednie odsłony

W pierwszy sezonie serialu poznaliśmy tytułową rodzinę Bridgertonów. Jest ona dość liczna, gdyż należą do niej: Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt), Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Benedict Bridgerton (Luke Thompson), Gregory Bridgerton (Will Tilston), Colin Bridgerton (Luke Newton), Francesca Bridgerton (Ruby Stokes) oraz oczywiście Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Głównym celem matki niesfornej grupy dzieciaków jest wydanie ich godnie za mąż lub znalezienie im najlepszej żony. Każdy z nich ma swój własny, unikalny charakter. Niektórzy wykazują bardzo dużą energię (w szczególności młodsi), której nie da się tak łatwo poskromić. Podczas pierwszego sezonu możemy obserwować próbę znalezienia odpowiedniego partnera życiowego dla Daphne. Nie jest to oczywiście zadanie proste, ponieważ dziewczyna toczy nieustanną wewnętrza walkę. Musi wybrać między tym, co podpowiada jej rozum, a tym, co mówi serce. Początkowo bardzo wzbrania się przed ślubem. Wierzy w prawdziwą miłość. Na co dzień zresztą mogła ją obserwować u swoich rodziców. Chce dla siebie dokładnie tego samego, ale rozumie też, że życie nie zawsze jest aż tak łaskawe. W tym wszystkim nie pomaga jej nawet starszy brat, który odrzuca awanse kolejnych zalotników. Jest niesamowicie wybredny, to trzeba przyznać. W końcu pojawia się jednak rozchwytywany przez kobiety zbuntowany książę Hastings, Simon Basset (Regé-Jean Page). Mężczyzna jest zadeklarowanym kawalerem, co wyjątkowo nie jest na rękę wszystkim matkom, chcącym znaleźć dla swoich córek jak najbardziej odpowiedniego męża – miłego, bogatego, przystojnego oraz liczącego się w społeczeństwie. Daphne i Simon na początku za sobą nie przepadają. Oboje nie chcą się też wiązać z kimkolwiek jedynie z poczucia obowiązku. Szukają prawdziwych, szczerych uczuć. Jednakże z biegiem czasu coraz bardziej się do siebie zbliżają. To, co wcześniej ich dzieliło, zaczyna ich łączyć. Ostatecznie rodzi się między nimi uczucie, którego tak bardzo w życiu szukali. Wspólnie stworzyli wyjątkowo udane małżeństwo, a jego owocem jest uroczy synek.