Otwierajcie zakurzone nalewki. Na Netfliksa wraca uwielbiany serial

Co Polacy oglądają na Netfliksie? W tym tygodniu wśród filmów najpierw królowało "Polowanie", a potem "Akademia pana Kleksa". Jeśli zaś chodzi o seriale w topce, niepodzielnie ciągle rządzi "Krucjata". Podsumowując: najbardziej lubimy to co nasze. W końcu są to rodzime produkcje na licencji. A przecież takich tytułów platforma nam nie skąpi. Parę dni temu do serwisu wpadło jeszcze "Jak ukradłem 100 milionów" czy "Marusarz. Tatrzański orzeł". Jakby tego było mało, zaraz zacznie się też nie tak dawno zapowiedziana ofensywa polskich produkcji własnych usługi. Pierwsza z nich zadebiutuje pod koniec miesiąca, dokładnie 29 maja. Będą to "Kolory zła: Czerwień", czyli adaptacja popularnego kryminału Małgorzaty Oliwii Sobczak.



"Kolory zła: Czerwień" opowiadają historię morderstwa. Po znalezieniu ciała młodej dziewczyny na trójmiejskiej plaży ambitny prokurator odkrywa, że okoliczności zbrodni podobne są do zabójstwa sprzed wielu lat. Odpowiedni poziom intrygi na ekranie swoją grą aktorską zapewnią nam Maja Ostaszewska i Jakub Gierszał. Zanim jednak do tego dojdzie, dostaniemy od Netfliksa mnóstwo innych tytułów, których nie można przegapić. Choć już przecież niepochodzących z naszego kraju.