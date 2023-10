Matka Daniela Magicala i Nikita będą biły się w klatce. Czy jest jeszcze ktoś, kto broni freak fightów?

Komentarze internautów wyrażają nie tylko gigantyczne zaskoczenie - pojawiły się także głosy, protestujące przeciwko tej walce: "Całe tu uniwersum Magicali nie powinno istnieć, przynajmniej w internecie", "Ja się dziwię, że ludzie kupują na to bilety" czy "To jest właśnie upadek freak fightów". Mimo że spora część myślących osób zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu walki to granie na najniższych emocjach widzów tylko po to, by kupili PPV, to organizatorzy wciąż promują rynsztok, jakim są freak fightowe gale. Swoją drogą Clout MMA już chyba stara się po zakopać pod dywan kontrowersje związane z niedziałającym streamem i z niezwróceniem kosztów za trefne PPV, a to pokazuje, gdzie organizatorzy tego typu gal mają swoich widzów.