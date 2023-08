Gdy wyciekają intymne filmiki, wciąż obwinia się ich bohaterki. A prawdziwi winowajcy tylko się śmieją

Rosnąca popularność patostreamerów jest, niewątpliwie, poważnym społecznym problemem. Osoby pokroju Daniela Magicala nie dość, że zarabiają olbrzymie pieniądze na transmitowanym piciu, ćpaniu, rozróbach, przemocy i gnębieniu innych, to jeszcze bardzo często trafiają do bardzo młodych odbiorców, którzy na promowanie podobnych zachowań są wyjątkowo podatni. Dodatkowo karygodny wydaje się fakt, że mają oni pokaźne grono szczerych i oddanych sympatyków - i wybacza im się znacznie więcej, niż bohaterkom łóżkowych nagrań, które bardzo często są realizowane w celach prywatnych, a koniec końców trafiają do sieci. Bez zgody osoby, którą możemy na nich zobaczyć.



Retoryka oskarżających jest prosta: skoro dziewczyna zgodziła się na nagranie albo sama wyszła z taką inicjatywą (choć przecież zdarzają się też filmy nakręcone bez czyjejś zgody lub wręcz z ukrycia), to jest równocześnie odpowiedzialna za to, że to samo nagranie trafiło później do sieci. Gdyby go nie nagrała, to problemu by nie było. Proste. Ocena działania osoby, która opublikowała film, rozmywa się w dyskusji. Ktoś może wspomni, że to słabe, ale hej, przecież to nie on występuje w głównej roli. Ta idiotka mogła się tego spodziewać - wiedziała, co robi, więc musiała liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami.



W ten oto sposób świadomy zamach na cudzą prywatność, na intymną sferę życia, skrajny przykład braku empatii i zwykłej podłości jest bagatelizowany. Tymczasem osoba, najczęściej kobieta, która w gruncie rzeczy nie zrobiła nic złego - która nakręciła sama siebie lub wzięła udział w nagraniu na użytek swój i wybranych bliskich osób - staje się głównym celem krytyki, poniżanym i wykpiwanym, tak jakby sam fakt pojawienia się w takim materiale był wystarczający, bo tą osobą pogardzać i obwiniać ją za położenie, w którym znalazła się po wycieku.



A odpowiedzialna za publikację osoba - złośliwy znajomy, zazdrosna koleżanka, mściwy były partner - pozostaje bezkarna, nikt nie poświęca jej zbyt wiele uwagi. Tak jakby naruszenie cudzej prywatności, wolności i bezpieczeństwa nie było niczym godnym potępienia. Jak gdyby fakt, że w ten sposób może tę drugą osobę zrujnować psychicznie, skrzywdzić, straumatyzować czy wręcz doprowadzić do próby targnięcia się na swoje życie (takie przypadki przecież się zdarzały), nie był niczym istotnym.



