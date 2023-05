Te ubrania Carrie Bradshaw przemycisz do swojej garderoby. Styl z "Seksu w wielkim mieście" jest już kultowy

Wiele stylizacji, które miała na sobie Carrie wzmacniały emocje w poszczególnych scenach, podkręcały je czy też sprytnie przemycały społeczne tematy, tak jak to było w odcinku "Niezbywalne prawo do butów", gdzie Carrie musiała postawić na swoim i przetłumaczyć zamężnej i dzietnej koleżance, że ma prawo żyć, tak jak chce, i może wydawać górę pieniędzy na szpilki od Manolo Blahnika. Zresztą, biorąc pod uwagę wszystkie sezony "Seksu" , są takie ubrania z szafy Carrie, które doczekały się miana kultowych. Widzimy w nich główną bohaterkę w ważnych oraz dla niej momentach: tiulowa spódnica, naga sukienka, czyli "naked dress", czy naszyjnik z liter tworzących imię głównej bohaterki, to tylko niektóre z kultowych elementów garderoby.