5 najgłupszych momentów z nowego hitu Netfliksa. To parodia, a nie remake oryginału

"Cena strachu" to film wyjątkowo daremny. Miałem już problem z zakończeniem drugiego remake'u francuskiego oryginału. Za wersję z 1977 r. odpowiadał William Friedkin, który w zakończeniu aż nazbyt dał się ponieść nieznośnym hollywoodzkim manierom. Tamten finał i tak okazuje się niczym w porównaniu z tym co wymyślił Netflix. Niby nie mamy do czynienia z happy endem, ale to melodramatyczne poświęcenie jednego z bohaterów, twórcy mogli już sobie darować. Tym bardziej że biedaczek chwilę wcześniej zostaje postrzelony w kamizelkę kuloodporną.



"Cena strachu" to w teorii wymarzony akcyjniak na weekendowy wieczór. Może dlatego udało mu się podbić listę najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. No prawie, bo prześciga go polskie "Nic na siłę". Niemniej rodzimi użytkownicy platformy zaraz po premierze rzucili się na francuską produkcję. Musieli się jednak srogo rozczarować. Mogłaby się bowiem co najwyżej sprawdzić jako komedia. Gdyby tylko nie była tak żałosna.



