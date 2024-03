"Marsjanin" w reżyserii Ridleya Scotta to produkcja sci-fi, która skupia się na amerykańskim astronaucie Marku Watneyu (Matt Damon). Podczas misji załogowej na Marsa zostaje on uznany za zmarłego, jednak okazuje się, że pozostawiony przez załogę na planecie mężczyzna wciąż żyje. Watney musi znaleźć sposób, by skontaktować się z Ziemią i przetrwać przy pomocy skromnych zapasów, mając nadzieję, że międzynarodowy zespół naukowców będzie w stanie go uratować i sprowadzić do domu.