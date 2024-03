Polski film skradł serca widzów Netfliksa. Ten dramat wyciśnie z ciebie łzy

Alzheimer sprawia, że osoba chora przestaje być sobą. Nie ma świadomości, co robi, z czasem nie rozpoznaje już swoich bliskich, zapomina, kim jest. To straszne schorzenie, którego nie da się tak po prostu wyleczyć. Można jedynie hamować jego rozwój. Gdy się pojawia, cierpi nie tylko osoba nim dotknięta, ale również jej rodzina. Nie każdy chce lub ma środki, by wziąć na barki taki problem. Nigdy też nie wiadomo, kiedy pomoc specjalistów będzie wręcz niezbędna. Film „Strzępy” idealnie ukazuje złożoność i wielowymiarowość tej kwestii. Tutaj wszyscy są ofiarami, które potrzebują wsparcia, w mniejszym lub większym stopniu. Jak wiadomo, nie da się być w 100% fair w stosunku do każdego. Tytuł ten przede wszystkim nie romantyzuje choroby. Nie znajdziemy w nim obrazu człowieka biednego, bezradnego, ale uparcie szukającego skrawków swojej pamięci. Dostaniemy za to osobę przerażoną, nieświadomą, zagubioną, niepotrafiącą odnaleźć się już w rzeczywistości. To poruszy nawet najtwardsze serca, chociaż odniosłam wrażenie, że kompletnie nie chodzi o wywołanie wzruszenia. W moim mniemaniu chciano ukazać brutalną prawdę, bez upiększeń i niepotrzebnej idealizacji. Jeżeli taki faktycznie był zamysł, to został zrealizowany idealnie.



Film „Strzępy” dosłownie wbija w ziemię. Robi to jednak stopniowo i zaskakująco delikatnie. Mało jest w nim momentów przepełnionych wartką akcją lub skrajną tragedią. Tutaj dramat jest cichy i wyniszcza od środka. Z tego powodu też budzi przerażanie oraz lęk dotyczący przyszłości. Przyznam się szczerze, że kiedy skończyłam go oglądać, nie odezwałam się ani słowem. Ciężko było mi cokolwiek powiedzieć. Byłam wstrząśnięta, bezradna i zrezygnowana. Jest to w dużej mierze zasługa zakończenia tej produkcji. Warto więc oddać się ów historii bez reszty i dotrwać do finałowych kadrów. Chociaż nie będzie to zadanie łatwe, gdyż niektóre wcześniejsze sceny mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób wysoko wrażliwych. Tytuł „Strzępy” wywołuje nie tylko poczucie smutku. Powoduje, że zaczynamy bardzo poważnie wątpić w sprawiedliwość losu. Tutaj nie wiadomo, kogo obwiniać i czy w ogóle można kogokolwiek. Cała sytuacja nie dość, że jest bardzo skomplikowana, to jeszcze dotknęła zwykłych ludzi i ich szczęśliwe życia.