Akcja filmu "Wyścig z czasem" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w świecie, któremu grozi przeludnienie. By uniknąć jego negatywnych konsekwencji, wprowadzona zostaje reglementacja czasu do przeżycia, który jest najcenniejszym dobrem i jednocześnie jedyną powszechnie akceptowalną walutą. Dzięki inżynierii genetycznej ludzie przestają starzeć się po 25. roku życia, jednak po upływie ćwierćwiecza - wszystkim zostaje jedynie "darmowy" rok życia. By uzyskać więcej czasu, biedni ludzie muszą go zarobić. Bogaci, których stać na to, by go kupić, mogą żyć wiecznie.