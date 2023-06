Chat GPT napisał odcinek "Czarnego lustra". Charlie Brooker skomentował wyjątkową współpracę

Serial został uznany przez wielu za proroczy, co jest raczej niezbyt pocieszającą wizją, i można jedynie z niepokojem obserwować, jak jego niektóre aspekty powoli ziszczają się w naszej rzeczywistości. Jedną z technologicznych nowinek, która jednocześnie ekscytuje i przeraża, jest właśnie Chat GPT, który jest w stanie wygenerować tekst, przypominający do złudzenia coś, co wyszło spod ręki człowieka. Charlie Brooker, twórca serialu "Black Mirror", nie byłby sobą, gdyby nie wypróbował oprogramowania na swojej produkcji, która bezpośrednio dotyka tematyki technologii i podzielił się swoimi wrażeniami.