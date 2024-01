Film "Chłopi" trafił do streamingu. Gdzie obejrzeć polski hit?

Film zdobył ważne, filmowe nagrody, a frekwencja publiczności w kinach była imponująca. Teraz "Chłopi" trafiają do streamingu. Film małżeństwa Welchman dostępny jest w zakładce premiery na Canal+. Można go wypożyczyć za 17, 99 zł. Poza tym od 23 stycznia obejrzeć go mogą również subskrybenci Canal+ Online.



"Chłopi" to nowa adaptacja klasycznej powieści Władysława Reymonta. Warto dodać, że z początkiem lat 70. powstał serial w reżyserii Jana Rybkowskiego z rolą główną Emilii Krakowskiej.