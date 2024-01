"Chłopiec i czapla" to superfilm Hayao Miyazakiego. Pokochacie to anime

Umówmy się: nawet najgorszy film Hayao Miyazakiego wciąż jest filmem dobrym. A "Chłopiec i czapla" do tych najgorszych z pewnością nie należy. Może w rankingu tytułów powszechnie wielbionego twórcy nie znalazłby się w ścisłej czołówce, ale wciąż należałoby go umieścić na wysokim miejscu. To w końcu olśniewające anime, powalające swoją pomysłowością i bogactwem świata przedstawionego. Fakt, czasem chciałoby się, aby akcja spowolniła, zatrzymała się, żebyśmy mogli chłonąć tę rzeczywistość, przyjrzeć jej się bliżej. Współzałożyciel Studia Ghibli bezlitośnie gna jednak do przodu, aby z każdą sceną coraz śmielej popisywać się swoją nietuzinkową wyobraźnią i artystyczną wrażliwością.



"Chłopiec i czapla" to wręcz superfilm Miyazakiego. Ciągle pobrzmiewają tu echa jego poprzednich produkcji. Mimo wszystko układają się w dzieło oryginalne, całkowicie świeże. Bardziej niż artystyczny rachunek sumienia przypomina odkrywanie autorskiego języka na nowo. To ten sam przypadek co "Mad Max: Na drodze gniewu", gdzie 70-letni George Miller wykazywał się werwą zbuntowanego nastolatka. Podobnie anime nie wygląda na dzieło 83-latka, tylko dzieciaka z zachwytem odkrywającego możliwości kinowego medium.



