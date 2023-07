Uwielbiany mistrz anime od Studia Ghibli zrobił nowy film! Dlaczego nikt o nim nie słyszał?

Najnowszy film Hayao Miyazakiego nosi tytuł „How Do You Live?” i trafi do japońskich kin już w piątek 14 lipca. To niezwykle ważna dla fanów twórczości mistrza informacja - w końcu w 2013 roku przeszedł on na emeryturę. Wprawdzie trzy lata później ogłosił, że zacznie pracę nad nową animacją, ale czas mijał... Teraz wiemy już, że nad nowym obrazem od Ghibli pracowało aż 60 animatorów. Mimo zatrudnienia tak wielkiej grupy, właściwie całkowicie zignorowano działania promocyjne - nie wypuszczono żadnego teasera, nie pokazano fotosów czy kadrów, nie opublikowano żadnego zapowiadającego film materiału. Światło dzienne ujrzał tylko jeden, niewiele mówiący plakat.



Powód? Zdaniem twórcy zapowiedzi ujawniają zbyt dużą część fabuły. Miyazaki chce całkowicie zaskoczyć fanów, sprawić im niespodziankę. „W głębi duszy sądzę, że kinomani właśnie tego pragną” - podkreślił twórca wspomnianego plakatu i producent, Toshio Suzuku.