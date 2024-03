"Wiatr buszujący w jęczmieniu" to kolejny film z Cillianem Muprhy w roli głównej. To też laureat Złotej Palny w Cannes w 2006 r. "Wiatr buszujący w jęczmieniu" to historia dwóch braci Damiena (Cillian Murphy) oraz Teddy'ego (Pedraic Delaney), którzy w imię wielkich idei oraz walki o równość i sprawiedliwość zostają zmuszeni, by stanąć przeciwko sobie. Damien porzuca swoją karierę lekarską i podobnie jak brat wstępuje do partyzantki IRA. Jako lekarz będzie musiał zabijać ludzi. Będzie to zarówno niebezpieczna, jak i również pełna przemocy walka o wolność. W Teddym, pozornie milczącym i zamkniętym w sobie, wszyscy widzą przywódcę. Władza, którą mu powierzono utwierdza go słuszności jego przekonań. Damien ze szlachetnego idealisty zamienia się w dość bezwzględnego fanatyka i mordercę. W końcu drogi obydwu braci rozchodzą się. Damien pogardzaTeddym, widząc w nim zdrajcę ojczyzny. Film "Wiatr buszujący w jęczmieniu" jest próbą rozliczenia się z przeszłością, ale też hołdem złożonym walk o niepodległość Irlandii. Oprócz Złotej Palmy w Cannes film otrzymał też Europejską Nagrodę Filmową za najlepsze zdjęcia.



