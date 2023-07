„Oppenheimer”: film kontra rzeczywistość. Czy Nolan nakarmił nas swoimi wymysłami?

Ich małżeństwo było podobno jeszcze bardziej burzliwe, ale reżyser uwypuklił to, co w nim kluczowe: żona wielokrotnie nakłania męża do walki z wrogami i krytykuje jego bierność.



Oczywiście, siłą rzeczy od rzeczywistości najbardziej odbiegają dialogi i pewne aspekty charakterów, które trzeba było dopasować do potrzeb medium i uatrakcyjnić. Trudno jednak wskazać jakieś naprawdę poważne odejścia od rzeczywistości - jeśli już, zdecydowanie łatwiej wskazać te aspekty historii, których Nolan nie tknął. Nie zobaczymy na przykład pełnego, kompletnego portretu współpracujących naukowców - ogromnego zespołowego wysiłku; obraz pominął wiele znanych, błyskotliwych i barwnych postaci. Nie dowiemy się też zbyt wiele o aspektach czysto naukowych i technicznych projektu - choć podejrzewam, że nie jest to coś, co interesuje przeciętnego widza.



A co z fantastyczną sceną zamykającą? Film kończy się retrospekcją rozgrywającą się krótko po wojnie - Oppenheimer rozmawia z Albertem Einsteinem nad jeziorem w Princeton. Obaj naukowcy zastanawiają się, czy śmiercionośny wynalazek może pewnego dnia zniszczyć cały znany nam świat. Tej sytuacji Bird i Sherwin nie opisali w biografii, nie sposób też znaleźć żadnych sugestii, by faktycznie kiedykolwiek miała miejsce. Nie szkodzi. To eleganckie dramaturgiczne i dopasowane do wydźwięku filmu zwieńczenie. Przypomnienie, że prace Oppenheimera wciąż stanowią olbrzymie zagrożenie dla ludzkości. Olbrzymie, ale nie jedyne - bo po nim nadeszły kolejne, a nowe już majaczą na horyzoncie.