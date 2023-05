Dostałeś dziwne maile od Cinema City? Spokojnie, to nie phishing ani atak cyberprzestępców

Na skrzynki mailowe klientów Cinema City trafiła dzisiaj wiadomość o tytule „Zweryfikuj swój adres e-mail do konta My Cinema City”. Wzbudziło to moje zdumienie, bo chociaż trafiła na adres, na który zakładałem swoje konto i pochodziła z adresu, który wyglądał normalnie (no-reply@mail.cinema-city.pl), to od dawna nie wykonywałem żadnych działań na swoim koncie.