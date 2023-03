Czy bilety do kin jeszcze podrożeją? Zapytaliśmy sieci, czy planują podwyżki

Powiedzmy to sobie szczerze: wyjścia do kin tanie nie są. Szczególnie jeśli jesteśmy nałogowymi pożeraczami popcornu. Zestawy przekąsek z napojem to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. W tym wypadku kwestia ceny jest jednak prosta i jasna. Chcesz zjeść i wypić więcej? Musisz więcej zapłacić. Jeśli zaś chodzi o koszty samych biletów na seans, tutaj wszystko się komplikuje. Wpływ na nie ma o wiele więcej zmiennych.



Cena biletu zależy już od tak prozaicznego czynnika jak termin seansu - w dni powszednie zapłacimy za niego mniej niż w weekend. Do tego dochodzi format danego filmu (2D, 3D, Imax, ScreenX), nasz wiek (zazwyczaj dostępne są ulgi dla dzieci, seniorów, uczniów, studentów), a nawet lokalizacja kina, do którego się wybieramy (w Warszawie bywa najczęściej drożej niż w innych polskich miastach).