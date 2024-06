Co jedzą bohaterowie filmów i seriali? Oto kilka smakowitych przykładów z popularnych produkcji

Jedną z pamiętnych scen z filmu "Kevin sam w domu" jest fragment, kiedy główny bohater grany przez Macaulaya Culkina zostaje sam w domu i postanawia zamówić pizzę. Na samochodzie dostawcy, który przewraca rzeźbę przed głównymi wejściem, widać zamontowany neon z napisem "Little Nero's Pizza. No fiddlin' around!". Kevin zamówił wówczas pizzę z samym serem, czyli klasyczną margheritę. Niestety sieć pizzerii, podobnie jak "Big Kahuna Burger", również nie istnieje i została stworzona na potrzeby filmu. Nazwa została prawdopodobnie zainspirowana inną siecią pizzerii - "Little Ceasars" - która sprzedaje smakowite placki od 1959 r. aż do dzisiaj.