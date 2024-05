O żywności oraz jej konsumpcji w kinie i telewizji najczęściej pisze się w kontekście kultowych scen, ulubionych posiłków bohaterów czy, bardziej akademicko, obrazów jedzenia w kulturze. Temat jedzenia na planie filmowym z perspektywy zakulisowej, choć mniej popularny, jest jednak znacznie ciekawszy, niż mogłoby się wydawać. I to nie tylko dlatego, że wiąże się z nim ogrom aktorskich anegdotek.



Jedzenie w filmach to temat, który najlepiej zacząć od jakiejś krwistej historii, nieprawdaż? Na pewno pamiętacie jedną z najbardziej ekscytujących scen w pierwszym sezonie kultowego serialu "Gra o tron", kiedy to Daenerys Targaryen wgryza się w surowe serce rumaka na oczach dosh khaleen, Khala Drogo, swojego brata i reszty zgromadzonych. Bohaterka nie ma wyboru - robi to, bo właśnie tego od niej oczekują. Z trudem odrywa kolejne kawałki i przeżuwa twardą tkankę, a gęsta krew spływa jej po rękach.



Realizując tę scenę, wcielająca się w Daenerys Emilia Clarke musiała jak najlepiej odegrać konsumpcję wielkiego końskiego serca. Być może wydaję się wam, że to żadne wyzwanie. Przecież to, co przeżuwa aktorka, nie jest prawdziwym sercem, a nietrudno udawać, że konsumuje się coś innego, niż w rzeczywistości. Problem polega na tym, że choć - owszem - serialowe serce zostało spreparowane z odpowiednio stężonego dżemu, nie był to żaden owocowy przysmak.



Przypominająca prawdziwe serce forma wymaga odpowiednich składników. Dlatego też rekwizyt smakował - cytując Clarke - jak wybielacz i surowy makaron. Co gorsza, dla uwiarygodnienia sceny, część kęsów musiała połknąć. W trakcie dnia zdjęciowego aktorka zjadła około 28. takich serc. Dlatego jej najlepszym przyjacielem wkrótce stało się wiadro, do którego musiała regularnie wymiotować.