Książulo ratuje jedzeniową perełkę. Wzruszająca historia pani Grażyny przyciągnęła masę klientów

Książulo tworzy kontent, można powiedzieć, jedzeniowy. Zaczęło się od testowania kebabów, a teraz twórca ma pewien niewypowiedziany konflikt z samą Magdą Gessler. Youtuber dzieli się ze swoją publiką szczerymi opiniami na temat próbowanych potraw, co bardzo podoba się widzom. Jakiś czas temu postanowił wykorzystać swoją ogromną popularność w nieco innym celu. Wśród wielu polskich biznesów gastronomicznych znajduje te, które cierpią na brak klientów. Oczywiście nie są to byle jakie miejsca. Książulo bierze pod uwagę przede wszystkim te z imponującą historią. Ceni sobie tradycję i oddanie starym zwyczajom. Są to swego rodzaju jedzeniowe punkty przeszłości, które istnieją do dziś i warto o tym regularnie przypominać. Niedawno wszystkie media pisały o akcji twórcy związanej z niewielką cukiernią. Książulo w znacznym stopniu przyczynił się do promocji miejsca, gdzie sprzedawane są pyszne (wypiekane na miejscu) rurki z kremem. Teraz, aby zaznać tej słodkości, trzeba stać kilka godzin w kolejce. Podobnie dzieje się obecnie w Barze Waga w Warszawie.