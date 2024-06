Thriller na weekend? Proszę bardzo - ta produkcja z Jodie Foster sprawdzi się idealnie

Po tragicznej śmierci swojego męża inżynierka Kyle Pratt (Jodie Foster) decyduje się wraz z córką Julią (Marlene Lawston) wrócić do rodzinnych Stanów Zjednoczonych. Kiedy kobieta budzi się z drzemki podczas lotu z Berlina do Nowego Jorku, orientuje się, że jej dziecko zniknęło. Coraz bardziej zdenerwowana Pratt szuka Julii na pokładzie samolotu, by zdać sobie sprawę, że dziewczynka zniknęła bez śladu. Zdesperowana Kyle prosi o pomoc załogę, której członkowie twierdzą, że Pratt wsiadła do samolotu sama, a jej córka w ogóle nie pojawiła się na pokładzie. Kobieta, która znajduje się na celowniku nie tylko kapitana (Sean Bean) i stewardów, ale również podejrzliwych pasażerów, postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia małej Julii.



Początek zapowiadał się obiecująco, a produkcja już od pierwszych minut trzymała widza w napięciu za sprawą drobnych elementów - czy to fragment na zatłoczonym lotnisku, czy to skupienie oka kamery na podejrzanych pasażerów zanim jeszcze doszło do momentu zniknięcia dziewczynki. Wszystko to sprawiało, że już od samego początku można było spekulować, kto maczał palce w zaginięciu Julii na pokładzie samolotu.